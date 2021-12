Emergenza virus, OMS: prepariamoci a nuova tempesta

L'OMS annuncia l'arrivo di una nuova tempesta, e come di consueto ha lo Sheba Hospital di Tel Aviv è tutto pronto; il personale medico sarà in prima fila nella lotta alla pandemia, sperimentando la quarta dose del vaccino, per vedere la risposta del sistema immunitario e soprattutto la capacità di contrasto alla variante omicron; anche se per ora non si è partiti perché sì, molto contagiosa, ma anche non particolarmente letale; la percentuale popolazione israeliana che ha completato il ciclo vaccinale ad oggi pari al 60%. E mentre nello stato ebraico si procede spediti nella sperimentazione l'OMS conferma che l'Europa resta il focolaio principale del contagio con il 57% del totale globale. Il maggior numero di decessi, seguita dall'area quel comprende Stati Uniti e Canada. La Francia, in particolare, ha varcato la soglia dei 100.000 nuovi casi di Covid in 24 ore sabato, il giorno di Natale, un record assoluto nel Paese e va verso l'adozione del super green pass sul modello italiano. Stessi numeri in Gran Bretagna, dove governo Johnson, deve misurarsi con la coerenza di una linea ultra morbida e un tasso di contagio impressionante, che vola ben al di sopra i 100.000 giornalieri. Va migliorando, invece, la situazione in Austria e Germania dove si è passati al lock down per i non vaccinati e dove il Robert Koch Institut ha annunciato che l' incidenza settimanale per 100.000 abitanti continua a scendere con 220,7 casi contro 315,4 di una settimana fa. Dove invece non si riesce ancora a tenere sotto controllo la pandemia è in Cina, in particolare nella città di Xi'an, quella dei leggendari guerrieri di terracotta, dove si è andati alla chiusura totale e test a tappeto per tutti i suoi 13 milioni di abitanti dopo la scoperta di una cinquantina di nuovi contagi. Infine a livello globale si continua a valutare l'impatto economico di questa nuova andata; le compagnie aeree naturalmente prime vittime dell'epidemia, hanno annunciato di aver tagliato 7900 voli, durante il fine settimana di Natale, con la Omicron che ha continuato la sua ascesa fulminea durante le vacanze; anche tra gli assistenti di volo contaminati o esposti al virus.