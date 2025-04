Russia e Stati Uniti hanno svolto lo scambio di due prigionieri con la mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Mosca ha rilasciato Ksenia Karelina, detenuta per la donazione di fondi a un ente americano che fornisce aiuto in Ucraina, mentre gli Usa hanno liberato Arthur Petrov, accusato di esportare apparecchiature statunitensi per l’esercito russo. .