Windsor, attivisti proiettano immagini Trump ed Epstein

00:01:17 min
|
2 ore fa

Il 16 settembre, durante la visita del presidente americano DonaldTrump nel Regno Unito, immagini e video con lui, il principe Andrea e Jeffrey Epstein sono stati proiettati sulle mura del castello di Windsor. La polizia della Thames Valley ha arrestato quattro persone per l'azione. Trump è arrivato in Gran Bretagna per la sua seconda visita di Stato. L’incontro servirà a siglare accordi commerciali e rilanciare la “special relationship” voluta dal premier britannico Keir Starmer. Jeffrey Epstein è stato al centro di scandali relativi alla prostituzione, alla pedofilia e al traffico di esseri umani.

Guerra Medioriente, prosegue l'offensiva israeliana su Gaza
mondo
Guerra Medioriente, prosegue l'offensiva israeliana su Gaza
00:02:25 min
| 27 minuti fa
Ospedali a Gaza
mondo
Ospedali di Gaza City al collasso sotto i bombardamenti
00:05:39 min
| 5 minuti fa
L'evacuazione di Gaza City
mondo
Offensiva israeliana su Gaza City tra bombardamenti e fughe
00:00:58 min
| 5 minuti fa
Omicidio Kirk, il sospettato Robinson rischia pena di morte
mondo
Omicidio Kirk, il sospettato Robinson rischia pena di morte
00:01:00 min
| 1 ora fa
Medioriente, in Israele la protesta delle famiglie degli ostaggi
mondo
Medioriente, in Israele protesta famiglie degli ostaggi
00:01:44 min
| 2 ore fa
Invasione di Gaza, Papa Leone: situazione inaccettabile, appello per cessate il fuoco
mondo
Invasione di Gaza, Papa Leone: situazione inaccettabile
00:01:05 min
| 2 ore fa
Trump in visita nel Regno Unito
mondo
Trump a Londra, sarà ricevuto a Windsor da Re Carlo III
00:01:00 min
| 3 ore fa
Putin in divisa militare alle esercitazioni Zapad 2025
mondo
Putin in divisa militare alle esercitazioni Zapad 2025
00:01:08 min
| 4 ore fa
Gaza, l'Idf alla conquista della roccaforte di Hamas
mondo
Gaza, l'Idf alla conquista della roccaforte di Hamas
00:01:00 min
| 4 ore fa
Trump a Londra: negozieremo un grande accordo sui dazi
mondo
Trump a Londra: negozieremo un grande accordo sui dazi
00:00:54 min
| 14 ore fa
Sky Tg24 Mondo, invasione a Gaza City
mondo
Sky Tg24 Mondo, invasione a Gaza City
00:36:35 min
| 15 ore fa
Medioriente, Ue: "Operazione a Gaza City porterà più distruzione"
mondo
Ue: "Operazione a Gaza City porterà più distruzione"
00:02:15 min
| 16 ore fa
