Esercito russo sfonda linee ucraine nella regione di Kursk

L'ennesimo pesante attacco russo contro le infrastrutture energetiche ucraine, ha colpito con decine di missili e oltre 200 droni diverse regioni, da quella centrale di Poltava alla città di Odessa, mentre a Kharkiv sono stati di nuovo colpiti obiettivi civili. Il bombardamento russo ha dato modo a Zelanski di rilanciare sua proposta dei giorni scorsi di un cessate il fuoco aereo in cui le parti si impegnano a non attaccare le retrovie del nemico, in attesa dei colloqui Usa Ucraina che lo stesso presidente ha annunciato per la settimana prossima in Arabia Saudita. Per contrastare i missili e droni russi per la prima volta sono decollati i mirage francesi arrivati il mese scorso da Parigi, ma con lo stop alle armi americane e alle informazioni di intelligence, la difesa aereo ucraina è sempre più sguarnita. L'ultima ad annunciare di aver ristretto l'accesso alle proprie immagini satellitari è la compagnia americana aerospaziale Maxar, le cui immagini avevano finora aiutato l'esercito ucraino a capire i movimenti delle truppe russe. Cattive notizie arrivano anche dalla regione russa di Kursk, dove anche grazie all'apporto di nuovi soldati nordcoreani, i russi sono riusciti a sfondare le linee ucraine a sud della cittadina di Sudzha, la più grande ancora in mano ucraina, tagliando in parte le linee di rifornimento dei soldati di Kiev. L'esercito ucraino resiste da mesi a Pokrovs'k, cittadina mineraria del Donbass, accerchiata da diversi lati. Solo pochissimi tra i 60 mila abitanti di prima della guerra sono ancora residenti qui e sperano che i russi non avanzino ulteriormente conquistando la città. Ma i soldati che difendono Pokrovs'k raccontano di una situazione sempre più difficile con i russi che continuano a bombardare e a lanciare droni la città è sempre più distrutta e il desiderio di un accordo di pace sempre più intenso. .