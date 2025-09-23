Esperti contro Trump: "Ok a paracetamolo a donne incinte"

L'Agenzia europea per i medicinali EMA contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il paracetamolo in gravidanza può continuare a essere utilizzato e non ci sono prove di legami con l'autismo. Così l'ente che controlla la sicurezza dei farmaci nell'Unione Europea, prende posizione netta e in contrapposizione con quanto aveva dichiarato il tycoon americano, che lunedì in un evento alla Casa Bianca, ha esortato le donne incinte a non assumere il Tylenol, farmaco a base di paracetamolo molto diffuso negli Stati Uniti, invitandole a sopportare eventuali dolori che possono subentrare mentre si è in attesa, dal mal di testa a stati febbrili. Per Trump, infatti, l'uso di questo medicinale può essere associato a un rischio molto elevato di autismo nei bambini. Parole smentite con forza dagli organismi regolatori internazionali, con l'EMA in testa, che ha anche pubblicato una lettera per allertare i medici americani. Dopo le parole del presidente, infatti, è seguita anche la decisione dell'ente regolatorio statunitense della Food and Drug Administration, che ha dato l'avvio alla procedura per arrivare ad una modifica del foglietto illustrativo dei medicinali a base di questo principio attivo. Attualmente, precisa l'EMA, non ci sono nuove evidenze che richiedano modifiche alle attuali raccomandazioni d'uso dell'Unione Europea. Il paracetamolo, afferma ancora l'ente, rimane un'opzione importante per il trattamento del dolore o della febbre nelle donne in gravidanza. A parlare è la ricerca scientifica internazionale, un'ampia quantità di dati provenienti da donne monitorate in gravidanza mentre assumevano questo farmaco antidolorifico, indica l'assenza di rischi di malformazioni nel feto in via di sviluppo o nei neonati. .