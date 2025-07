Il 30 luglio, un’esplosione alla Horizon Biofuels in Nebraska ha ucciso due bambine e un dipendente della ditta, loro padre. Le minori, entrambe sotto i 12 anni, erano nell’impianto in attesa dell’uomo quando è avvenuta la deflagrazione nella torre di produzione. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Inquirenti al lavoro per capire le cause dell’incidente.