Estonia, esercito tenta abbordaggio petroliera russa Jaguar

Un video ripreso da un testimone mostra il momento in cui una petroliera diretta in Russia, sotto sanzione britannica, è rimasta coinvolta in un incidente marittimo con l'esercito estone, martedì 13 maggio, nel Golfo di Finlandia. Si tratterebbe della petroliera Jaguar. I siti web di tracciamento delle imbarcazioni mostrano anche il viaggio dell’imbarcazione attraverso il Golfo di Finlandia fino alla Russia. Un sito web di tracciamento dei voli mostra anche un aereo militare estone corrispondente nella stessa posizione. Il jet che si vede nel video sembra essere un jet militare russo Sukhoi. L'Estonia ha dichiarato giovedì (15 maggio) che Mosca ha inviato brevemente un jet militare nello spazio aereo della NATO sopra il Mar Baltico nel tentativo di fermare una petroliera diretta in Russia, ritenuta parte di una "flotta ombra" che sfidava le sanzioni occidentali contro Mosca. .