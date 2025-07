Europa nella morsa del caldo, allerta da Francia a Spagna

Ben ritrovati l'Europa nella morsa del caldo africano dalla Francia alla Spagna, al Regno Unito questa potente ondata di calore, la prima dell'estate 2025 sta facendo battere diversi, record di temperatura proprio perché il caldo è particolarmente intenso e potente. Partiamo dalla Francia dove, fa caldo ormai da diversi giorni. Questo caldo anomalo, temperature 8-10° se non oltre, sopra la media con punte addirittura di 40°, toccati nella capitale francese Parigi, dove ora l'allerta è rossa. il caldo, scuole chiuse, massima attenzione appunto con queste temperature particolarmente record, sono salite a 16 dipartimenti, in allerta rossa per la canicule, la canicola la grande protagonista di queste giornate. Non va meglio ovviamente nel vicino Regno Unito, meno abituato a queste temperature così alte, sono stati 35° percepiti nella giornata di ieri a Londra, con appunto il tournée di Wimbledon, che si è aperto caldissimo, così proseguirà anche nei prossimi giorni, tant'è che quello che, um Stiamo vivendo, potrebbe risultare il Wimbledon più caldo della storia. Spostandoci ovviamente in Spagna e in Portogallo la situazione non va meglio, qui le temperature hanno superato e anche di gran lunga i 40° con stato di allerta su entrambe le nazioni e in questo caso record di temperatura battuti sia in Spagna che in Portogallo spiccano i 46° e in questo caso sulla Spagna sud-occidentale registrati a El Granado, nuovo record per il mese di giugno, non va meglio con 46,6°. In questo caso, vige anche qui l'allerta non solo per il caldo, ma anche per gli incendi. Parlando di incendi ci dobbiamo spostare in Turchia, dove è critica la situazione proprio a causa dei roghi boschivi che vengono difficilmente tenuti sotto controllo in queste ore proprio a causa delle temperature torride, non solo del vento, che li sta alimentando. Sono stati 500000 gli evacuati, proprio a causa di questi incendi che hanno interessato anche la Grecia massima attenzione proprio Per questo un fattore comune a tutto ciò qual è il Mar Mediterraneo che sta registrando, temperature particolarmente alte, siamo di 3-5° sopra la media per quanto riguarda le temperature superficiali, emblematico il dato, arrivato ieri con la temperatura superficiale del nostro mare, il Mar Mediterraneo, che ha toccato, pensate i 26° non era mai successo in un mese di giugno precedente. Tutto ciò non fa altro che fornire maggiore umidità, quindi maggiore caldo a queste ondate di calore. Quando finiranno c'è. Una data, o meglio un cambiamento previsto per il fine settimana con ancora l'anticiclone che vediamo interessare gran parte del Mediterraneo centrale, non solo la Francia, la Spagna, localmente, il Regno Unito, Germania, Grecia, ecco la situazione cambierà in vista del weekend quando saranno in entrata delle correnti più atlantiche che avranno i suoi effetti poi anche sulla nostra penisola, quindi insomma ancora qualche giorno di pazienza per la fine di questa potente ondata di calore, la prima del 2025. Queste sono le nostre informazioni per tutti i dati c'è l'app IlMeteo. .