Europol, 25 arresti per materiale pedopornografico con IA

Utilizzavano l'intelligenza artificiale per realizzare contenuti pedopornografici da distribuire sul web. Intercettati dell'Europol, venticinque persone sono state arrestate. Gli investigatori dell'Agenzia Europea di Polizia con sede all'Aja, hanno annunciato che si tratta del primo caso a livello internazionale in cui il materiale pedopornografico deriva del tutto dall'intelligenza artificiale, fattispecie inedita anche a livello normativo. La maggior parte degli arresti sono stati effettuati mercoledì nel corso di un'operazione, guidata dagli agenti di sicurezza danese e alla quale ha partecipato anche la polizia di altri diciotto Paesi europei. L'inchiesta è partita a novembre, quando un cittadino danese era stato arrestato perché sospettato di gestire una piattaforma online sulla quale distribuiva contenuti pedopornografici generati dall'intelligenza artificiale. Dietro un pagamento online simbolico, gli utenti di tutto il mondo potevano ottenere una password per accedere ad una specifica piattaforma creata illegalmente e osservare così gli abusi sui bambini. Le immagini generate artificialmente sono così facili da creare che possono essere prodotte da individui con intenzioni criminali anche senza conoscenze tecniche approfondite, avverte Catherine De Bolle, direttore esecutivo di Europol, precisando anche che tutto questo contribuisce ad aumentare i contenuti criminali di abusi sessuali su minori difficili anche da decifrare. Occorre combattere l'illegalità anche con altri strumenti. Le forze dell'ordine, dichiara l'Europol, dovranno sviluppare nuovi metodi e strumenti investigativi per identificare in futuro gli autori e le vittime. .