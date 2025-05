A Madrid, un ex politico ucraino filo-russo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori da una scuola. Andriy Portnov, 51 anni, ex consigliere di Yanukovich, è stato colpito alla schiena e alla testa. Viveva a Madrid dal 2024 ed era stato sanzionato dagli USA per corruzione nell’apparato ucraino.