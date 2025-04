L’Expo 2025 di Osaka aprirà i battenti il 13 aprile con il tema “Progettare la società futura per le nostre vite”. Parteciperanno 158 Paesi e regioni. I padiglioni, come quelli di Germania e Giappone, puntano sulla sostenibilità. Il padiglione tedesco promuove un futuro circolare, mentre quello giapponese include un laghetto con acqua riciclata e Hello Kitty in 32 abiti verdi per celebrare le alghe. L’Esposizione si concluderà il 13 ottobre.