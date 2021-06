Lady Nicola Sharon Mendelsohn è tante cose. È, certo, il Vicepresidente di Facebook per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, ed è considerata la donna più potente nell'ambito tecnologico britannico. Ma si spende anche per sostenere la diversità, la sostenibilità e una maggiore presenza femminile nel mondo degli affari. Non solo, fa parte dell'Industrial Strategy Council del Governo britannico e del Business Advisory Board del Sindaco di Londra Sadiq Khan. Ha anche un podcast, "now then ten", che esplora le communities più influenti, tutto questo dal lunedì al giovedì. Sì, perché lei, che è madre di quattro figli, è una strenua sostenitrice del giusto bilanciamento tra carriera e vita privata e dell'importanza di creare degli spazi per se stessi. Chiesi ai miei capi se potevo lavorare solo quattro giorni a settimana, spiega ricordando il suo passato, perché sentivo che non stavo facendo bene in nessun ambito della mia vita. Incredibilmente acconsentirono, perché nessuno lo aveva mai chiesto prima nella mia azienda. In quel modo presi il controllo della mia esistenza e ho creato la vita che volevo. Mendelsohn è anche la fondatrice della Follicular Lymphoma Foundation, un'organizzazione benefica dedita ad aiutare le persone con linfoma follicolare, dopo che a lei stessa è stato diagnosticato il cancro nel 2018. La pandemia è arrivata per lei nel momento più delicato della sua vita. Un mese fa sull'Evening Standard, giornale della città in cui vive, Londra, ha reso noto che, proprio a causa della malattia che si sviluppa nel sangue, è risultata completamente scoperta rispetto al Covid-19, nonostante la doppia vaccinazione ricevuta. Per la maggior parte del mio Paese la campagna di vaccinazione rappresenta due cose, ha scritto: il ritorno alla libertà e la fine della paura. Per me e altre 230.000 persone con la mia stessa malattia l'incubo continua.