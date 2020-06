Fase3, in Ue frontiere aperte quasi ovunque

Scatta da oggi la graduale riapertura delle frontiere europee. l'Italia torna a sperare nel turismo asse portante della nostra economia. Nessuna restrizione ai nostri confini, già aperti dal tre giugno scorso e tornano operativi 25 aeroporti su tutto il territorio nazionale, c'erano stati i paesi che inizialmente avevano chiuso l'Italia agli italiani, ha detto il ministro degli esteri di Maio, ma abbiamo mostrato i dati epidemiologici e alla fine hanno cambiato idea. Gli stati membri, insomma, fanno proprie le raccomandazioni della Commissione europea di togliere cioè i controlli alle frontiere interne entro il 15 giugno e di prolungare le restrizioni alle frontiere esterne fino al 30 giugno per poi iniziare con una riapertura limitata. e coordinata delle frontiere extra Schengen. Una serie di paesi selezionati sulla base di alcuni criteri: quello epidemiologico, le condizioni del sistema sanitario e le misure di prevenzione messe in atto. Ma da subito la commissione europea raccomanda di aprire le frontiere ad Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Montenegro, nord Macedonia e Serbia. E nell'area Schengen che succede? Tra oggi e domani riaprono i confini nazionali a tutti i paesi membri Germania, Francia, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. L'Austria dal 16 giugno riaprirà il confine con l'Italia, con un invito alla cautela per quanto riguarda la Lombardia. La Spagna aveva inizialmente previsto una riapertura dei confini interni a partire dal primo luglio, per poi decidere di anticipare al 22 giugno la riapertura delle sue frontiere. La Grecia ha deciso che a partire dal 15 giugno riaprirà i confini nazionali anche agli italiani. L'allentamento delle restrizioni avverrà in maniera graduale entro la fine del mese il governo greco ha però assicurato che eliminerà qualsiasi obbligo di quarantena per gli italiani. Nel Regno Unito, a partire dall'otto giugno è stata reintrodotta la quarantena obbligatoria di due settimane per tutti i viaggiatori che entrano nel Paese. Il Portogallo ha annunciato l'intenzione di mantenere i confini chiusi fino al 30 giugno la Norvegia riapre i confini ai suoi vicini ad eccezione di gran parte della Svezia, che sta ancora combattendo l'epidemia di Coronavirus.