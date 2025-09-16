Fatarella di Save the Children: Invasione a Gaza è una condanna a morte

Quello che sta accadendo a Gaza è una catastrofe umanitaria senza precedenti, è una catastrofe di bambini, di bambini che muoiono ogni giorno, sotto le bombe, negli attacchi, per fame, e lo ripeto con forza, questa è una catastrofe che è provocata dagli uomini, e noi che siamo un'organizzazione che lavora per i bambini vediamo un'infanzia a Gaza che è totalmente distrutta. Sono morti più di 20 mila bambini prima di questo attacco sulla terra che è un attacco scellerato, efferato, di popolazioni di famiglie intere che non sanno più dove andare, che non hanno la possibilità di muoversi, che non credono nemmeno più di trovare salvezza da qualche altra parte, perché magari sono state sfollate, due, tre, cinque dieci volte, quindi la distruzione che noi vediamo accadere sotto i nostri occhi è tremenda. .