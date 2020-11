Questo video realizzato da FlightRadar, la piattaforma che monitora gli aerei attualmente in volo, mostra l'intenso traffico in vista della Festal del Ringraziamento negli USA. Nonostante il coronavirus e gli appelli a evitare riunioni famigliari, sono milioni gli americani in viaggio per la tradizionale ricorrenza. Credit: FlightRadar24 via Storyful.