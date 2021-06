Lilibet, come viene chiamata la bisnonna, la Regina. Diana, come la nonna che non ha mai conosciuto. È nata la figlia del Principe Harry e di Meghan Markle e il nome scelto è quello su cui più avevano scommesso. La nascita era attesa tra qualche giorno, ma la bambina e la mamma stanno bene. "Il 4 giugno siamo stati benedetti con l'arrivo di nostra figlia Lily", si legge in un messaggio scritto dal Principe Harry e da Meghan Markle, sul sito di Archewell, la loro organizzazione benefica. "Rimaniamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo avvertito dal mondo. Grazie per la vostra gentilezza e il vostro sostegno costante, durante questo periodo molto speciale, per la nostra famiglia". Lilibet è nata venerdì 4 giugno alle 11:40 del mattino, al Cottage Hospital di Santa Barbara, in California. Pesa circa 3,5 kg, sia la madre che la neonata, sono già a casa. I Duchi del Sussex sono diventati di nuovo genitori, dopo la nascita del piccolo Archie, avvenuta però quando erano ancora parte attiva della famiglia reale inglese. Prima differenza: l'annuncio della nascita, dato questa volta per primo dall'addetto stampa della Markle. Nel 2019 i Duchi presentarono il bimbo con un emozionatissimo Harry, che raccontava la gioia di diventare padre, per la prima volta, ora il comunicato. Da Buckingham Palace poche parole, affidate ad uno scarno comunicato. Questa nuova nascita, potrebbe essere un modo per distendere i rapporti mai così tesi.