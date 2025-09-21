Filippine, decine di migliaia in piazza contro la corruzione

1 ora fa

Container e camion dati alle fiamme, la polizia in assetto antisommossa che risponde con gas lacrimogeni. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Manila, capitale delle Filippine, per protestare contro la corruzione del governo e il crescente divario economico tra cittadini. La più grande manifestazione contro la corruzione degli ultimi anni. La giornata era cominciata in modo pacifico con slogan e bandiere e un corteo che ha attraversato i luoghi simbolo della capitale. Una protesta di massa nata attorno allo scandalo dei progetti fantasma originariamente destinati alle infrastrutture anti-inondazione, quasi 10mila opere mai realizzate che, secondo le accuse, avrebbero arricchito politici e imprenditori. Ma la rabbia dei manifestanti ribolliva da tempo in un Paese dove la violenza è all'ordine del giorno e le dinastie politiche si alternano al potere, così la protesta è sfociata in violenza. Le strade intorno al palazzo presidenziale di Manila trasformate in un campo di battaglia: decine gli arresti. La protesta cade in una data simbolica. Il 21 settembre è l'anniversario dell'imposizione della legge marziale dell'ex presidente e dittatore Ferdinand Marcos, padre e omonimo dell'attuale presidente Marcos Junior. Le Filippine si uniscono così all'ondata di proteste anti-corruzione che in questi mesi hanno raggiunto diversi Paesi dell'Asia meridionale e del Sud-Est asiatico. Dalla vicina Indonesia alla Thailandia, arrivando al Nepal, le piazze si riempiono per denunciare lo stesso divario tra pochi ricchissimi e milioni di famiglie in difficoltà, e una corruzione ormai percepita come endemica. Un'indignazione che si diffonde a macchia d'olio in Asia e che i manifestanti promettono, non si spegnerà tanto presto. .

