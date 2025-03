L’11 marzo, oltre cento attivisti hanno tenuto una veglia di preghiera a Manila per sostenere il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale contro l’ex presidente Rodrigo Duterte per la sua guerra ai cartelli della. Alcuni familiari delle vittime hanno acceso candele chiedendo giustizia. Duterte, fermato all’aeroporto di Manila al rientro da Hong Kong, è ora in custodia. La sua campagna antidroga ha causato migliaia di morti durante il suo mandato dal 2016 al 2022.