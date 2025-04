Una nave da dragaggio con 25 persone a bordo è affondata al largo della provincia filippina di Occidental Mindoro. Il bilancio è di almeno quattro morti, tra cui un cittadino cinese, e sette dispersi. A bordo si trovavano 13 persone di nazionalità filippina e 12 di nazionalità cinese. Di questi, 14 persone sono state tratte in salvo. La nave trasportava anche carburanti, e sono in corso operazioni per contenere un possibile sversamento.