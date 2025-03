Secondo il “Rapporto mondiale sulla felicità” dell’ONU, la Finlandia è il Paese più felice per l’ottavo anno consecutivo. Con un punteggio di 7,75 su 10, supera Danimarca, Islanda e Svezia, mentre l'Afghanistan chiude la classifica con 1,36 punti. Il benessere è legato a fattori come PIL, equità sociale e aspettativa di vita, elementi chiave per la stabilità.