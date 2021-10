Un agente della polizia stradale della Florida è intervenuto per salvare un neonato che non dava più segni di vita su una strada nei pressi di El Portal. Il video, pubblicato dalla polizia della Florida, mostra l'agente giungere sul posto, uscire dal veicolo e prestare i primi soccorsi al neonato. Grazie alle tecniche di pronto intervento applicate dall'agente il neonato ha ripreso subito a respirare. Credit: Florida Highway Patrol Miami via Storyful.