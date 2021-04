Un alligatore che si era rifugiato sotto una macchina parcheggiata a Tampa, in Florida, è stato catturato dall'ufficio dello sceriffo di Hillsborough. L'auto si trovava in mezzo a un centro residenziale. L'alligatore è stato portato in un centro per la protezione degli aniali. Credit: Hillsborough County Sheriff's Office via Storyful.