Un grande alligatore ha fatto la sua comparsa el patio di una casa a Parrish, in Florida. Il video, ripreso dalle telecamere di sicurezza della casa, mostra il rettile salire l'ingresso e arrivare fino alla porta d'ingresso. Il proprietario della casa ha raccontato che non è la prima volta che questo animale si avvicina così tanto. Credit: Stephen via Storyful.