Flotilla, cooperante: a Gaza perché governi non intervengono

"Chi c'è a bordo delle imbarcazioni della Flotilla?" "C'è tutto un intero popolo. Insomma, l'estrazione delle persone varia molto: dai ragazzi che sono in, veramente, giovane età, come 20enni, fino a persone molto anziane. Ci sono insegnanti, ci sono persone che hanno una certa esperienza internazionale, ci sono persone che non hanno mai partecipato alle azioni umanitarie. A me sembra che chi è sulla nave è la stessa gente anche che scende in piazza. C'è una diversità delle persone che non riescono ad accettare più questa situazione di genocidio in Gaza". "Perché ha deciso di unirsi a questa missione?" "Mi sembra che proprio in questo caso tutto il sistema internazionale è fallito, a prevenire il genocidio e portare aiuto alla popolazione in sofferenza. E questo è perché c'è un Governo israeliano che non permette alle organizzazioni internazionali, alle organizzazioni umanitarie di fare il loro lavoro. Loro decidono quanto cibo può entrare, quali sono i beni di prima necesità che possono essere importati e quello che permettono di far entrare non basta per la popolazione, infatti vediamo che ogni giorno altri bambini, altre persone, altri civili continuano a morire di dissenteria, continuano a morire di fame, continuano a morire per motivi che noi potremmo risolvere, come operatori umanitari". "Ha paura, viste le dichiarazioni di Israele, che verrete trattati da terroristi?" "Ovviamente il confronto con l'esercito israeliano terrorizza. Non lo so, cioè è assurdo che una flottilla umanitaria che non è armata viene considerata come un gruppo terrorista. E forse sì, terrorizza alcuni, terrorizza i Governi che profittano delle guerre, terrorizza alcuni interessi corporativi che profittano dalle guerre, che vogliono insomma che questa guerra continui così loro riescono a fare i loro propri interessi". "Qual è il messaggio che portate, al di là degli aiuti concreti?" "Io credo che il mondo ha perso un po' la bussola, cioè vediamo che i giornalisti sono uccisi tutti i giorni, che i bambini sono uccisi tutti i giorni, che l'aiuto internazionale è bloccato alle frontiere. Quindi credo che questa flotilla cercherà di dare una nuova bussola all'umanità, far vedere cosa il mondo dovrebbe fare quando c'è un genocidio in corso". .