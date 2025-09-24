Flotilla, gli attivisti: non siamo minaccia, portiamo aiuti

33 minuti fa

L'attacco è avvenuto nel cuore della notte, mentre le barche della flottiglia navigavano in acque internazionali a sud di Creta. "Hanno attaccato un'operazione umanitaria, mettendo a rischio la vita delle persone sulle barche danneggiate. Quello che sta avvenendo è di una gravità senza precedenti". Un altro attacco aveva preso di mira prima della partenza alcune imbarcazioni al largo di Tunisi. Un'ampia e variegata rappresentanza della società civile di 44 paesi e sulle oltre 50 barche che stanno cercando di raggiungere la Palestina. Ci sono attivisti, ma anche insegnanti, sacerdoti, pensionati e giornalisti parlamentari, tengono aggiornamenti costanti sui social e chiedono di mantenere alta l'attenzione. Quello che temiamo, scrivono, è la presumibile escalation dei tentativi di fermarci e degli attacchi che potrebbero aumentare il numero e pericolosità. Noi non abbiamo armi, precisano, non rappresentiamo una minaccia, trasportiamo soltanto aiuti umanitari. "Non è stata solo attaccata la nostra flottiglia, è stata attaccata anche la coscienza, la libertà della società civile. Nonostante noi siamo una missione umanitaria, una missione non violenta, una missione che semplicemente vuole portare, aiuti umanitari ed aprire un corridoio, aprire solidarietà verso il popolo palestinese".

