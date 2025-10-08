Flotilla, portavoce Gaza Sunbirds: "Iniziativa di successo"

00:03:29 min
|
1 giorno fa
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
mondo
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
00:01:46 min
| 13 minuti fa
pubblicità
Accordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioniAccordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioni
mondo
Accordo Israele e Hamas per tregua, non mancano le frizioni
00:03:35 min
| 1 ora fa
ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.
mondo
Accordo di Sharm El Sheik, le reazioni dell’Europa
00:01:54 min
| 2 ore fa
FL ISRAELE TRUMPFL ISRAELE TRUMP
mondo
Israele ringrazia Trump dopo l’accordo sul cessate il fuoco
00:01:00 min
| 3 ore fa
Quanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di paceQuanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di pace
mondo
Quanto costerebbe ricostruire Striscia di Gaza dopo la pace
00:02:30 min
| 3 ore fa
ERROR! FL NOBEL LETTERATURAERROR! FL NOBEL LETTERATURA
mondo
Laszlo Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025
00:01:01 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gazaERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gaza
mondo
Trump: ci prenderemo cura di Gaza
00:00:32 min
| 4 ore fa
ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"
mondo
Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza"
00:00:32 min
| 3 ore fa
ERROR! TG0910095_V2ERROR! TG0910095_V2
mondo
Quali sono i punti dell'accordo tra Israele e Hamas
00:02:32 min
| 4 ore fa
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliereScambio ostaggi, i nodi da sciogliere
mondo
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliere
00:01:54 min
| 3 ore fa
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi tePapa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
mondo
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"
mondo
Gaza, Guterres: "Inizio della fine di una guerra devastante"
00:00:32 min
| 7 ore fa
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
mondo
Hamas: "La guerra è definitivamente finita"
00:01:46 min
| 13 minuti fa
Accordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioniAccordo tra Israele e Hamas per cessate il fuoco, non mancano le frizioni
mondo
Accordo Israele e Hamas per tregua, non mancano le frizioni
00:03:35 min
| 1 ora fa
ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.ERROR! Soddisfazione e cautela, cosìreagisce l’Europa all’accordo di Sharm El Sheik.
mondo
Accordo di Sharm El Sheik, le reazioni dell’Europa
00:01:54 min
| 2 ore fa
FL ISRAELE TRUMPFL ISRAELE TRUMP
mondo
Israele ringrazia Trump dopo l’accordo sul cessate il fuoco
00:01:00 min
| 3 ore fa
Quanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di paceQuanto costerebbe ricostruire la Striscia di Gaza dopo l'accordo di pace
mondo
Quanto costerebbe ricostruire Striscia di Gaza dopo la pace
00:02:30 min
| 3 ore fa
ERROR! FL NOBEL LETTERATURAERROR! FL NOBEL LETTERATURA
mondo
Laszlo Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025
00:01:01 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gazaERROR! ESTR TRUMP ci prenderemo cura di gaza
mondo
Trump: ci prenderemo cura di Gaza
00:00:32 min
| 4 ore fa
ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"ERROR! Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza, coesistenza pacifica nella regione"
mondo
Macron: "Appoggiamo piano Trump per Gaza"
00:00:32 min
| 3 ore fa
ERROR! TG0910095_V2ERROR! TG0910095_V2
mondo
Quali sono i punti dell'accordo tra Israele e Hamas
00:02:32 min
| 4 ore fa
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliereScambio ostaggi, i nodi da sciogliere
mondo
Scambio ostaggi, i nodi da sciogliere
00:01:54 min
| 3 ore fa
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi tePapa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
mondo
Papa Leone XIV, pubblicata esortazione apostolica: Dilexi te
00:01:00 min
| 5 ore fa
ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"ERROR! Guterres su accordo Israele-Hamas: "Inizio della fine di una guerra devastante"
mondo
Gaza, Guterres: "Inizio della fine di una guerra devastante"
00:00:32 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità