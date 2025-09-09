Flotilla, testimone: "Pensiamo obiettivo tanica benzina"

"Verso mezzanotte, abbiamo sentito un rumore di eliche e dopodiché c'è stata un'esplosione, uno delle persone a bordo Michel che è lead of operation di SeaWatch ha visto proprio chiaramente il momento del lancio. Si pensa che l'obiettivo fosse una tanica di diesel, però poi hanno preso fuoco insomma tutto'quipaggiamento salvavita di giubbotti. La crew ha spento ha contenuto subito il fuoco, quindi non ci sono stati danni strutturali. Dopodiché le autorità tunisine sono salite a bordo nella confusione credevamo stessero facendo dei rilevamenti, invece poi, insomma la la zona colpita è stata completamente ripulita, tant'è che stamattina il governo tunisino ha negato l'accaduto, nonostante noi abbiamo numerosi video, da tutte le imbarcazioni in quella zona ce ne sono 13 piene di telecamere, quindi abbiamo tutte le prove di quello che è accaduto." .