Flotilla, testimone: "Pensiamo obiettivo tanica benzina"

00:01:02 min
|
47 minuti fa

"Verso mezzanotte, abbiamo sentito un rumore di eliche e dopodiché c'è stata un'esplosione, uno delle persone a bordo Michel che è lead of operation di SeaWatch ha visto proprio chiaramente il momento del lancio. Si pensa che l'obiettivo fosse una tanica di diesel, però poi hanno preso fuoco insomma tutto'quipaggiamento salvavita di giubbotti. La crew ha spento ha contenuto subito il fuoco, quindi non ci sono stati danni strutturali. Dopodiché le autorità tunisine sono salite a bordo nella confusione credevamo stessero facendo dei rilevamenti, invece poi, insomma la la zona colpita è stata completamente ripulita, tant'è che stamattina il governo tunisino ha negato l'accaduto, nonostante noi abbiamo numerosi video, da tutte le imbarcazioni in quella zona ce ne sono 13 piene di telecamere, quindi abbiamo tutte le prove di quello che è accaduto." .

Global Sumud Flotilla, le riprese dell'attacco del droneGlobal Sumud Flotilla, le riprese dell'attacco del drone
mondo
Global Sumud Flotilla, le riprese dell'attacco del drone
00:01:30 min
| 50 minuti fa
Global Sumud Flotilla, i danni causati da attacco droneGlobal Sumud Flotilla, i danni causati da attacco drone
mondo
Global Sumud Flotilla, i danni causati da attacco drone
00:00:51 min
| 1 ora fa
Attivista Flotilla a Sky TG24: a mezzanotte l'esplosioneAttivista Flotilla a Sky TG24: a mezzanotte l'esplosione
mondo
Attivista Flotilla a Sky TG24: a mezzanotte l'esplosione
00:06:55 min
| 47 minuti fa
Israele ordina evacuazione di Gaza City per nuova offensivaIsraele ordina evacuazione di Gaza City per nuova offensiva
mondo
Israele ordina evacuazione di Gaza City per nuova offensiva
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Flottiglia Sumud denuncia attacco con drone in Tunisia
00:01:00 min
| 2 ore fa
Come ci si addestra con i droni nella base Nato in BulgariaCome ci si addestra con i droni nella base Nato in Bulgaria
mondo
Come ci si addestra con i droni nella base Nato in Bulgaria
00:02:32 min
| 2 ore fa
Guerra Medioriente, l'esplosione a bordo della Flotilla (FOTO)Guerra Medioriente, l'esplosione a bordo della Flotilla (FOTO)
mondo
Guerra Medioriente, l'esplosione a bordo della Flotilla (FOTO)
00:00:34 min
| 4 ore fa
mondo
Flotilla per Gaza colpita da drone nella notte
00:00:50 min
| 4 ore fa
Sky Tg 24 Mondo, in Francia cade il governo BayrouSky Tg 24 Mondo, in Francia cade il governo Bayrou
mondo
Sky Tg 24 Mondo, in Francia cade il governo Bayrou
00:36:56 min
| 3 ore fa
Su Guardia Nazionale Corte Suprema dà ragione a TrumpSu Guardia Nazionale Corte Suprema dà ragione a Trump
mondo
Su Guardia Nazionale Corte Suprema dà ragione a Trump
00:01:52 min
| 11 ore fa
Shekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosiShekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosi
mondo
Shekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosi
00:04:03 min
| 13 ore fa
Latitante ucciso. Nuova Zelanda, polizia spara a padre in fugaLatitante ucciso. Nuova Zelanda, polizia spara a padre in fuga
mondo
Nuova Zelanda, polizia spara a padre latitante in fuga
00:01:15 min
| 13 ore fa
