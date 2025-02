Il 6 febbraio, un’alluvione improvvisa ha colpito la provincia di Ica, in Perù, dopo cinque ore di piogge intense. Un canale di scolo si è trasformato in un torrente impetuoso, trascinando fango, pietre e alberi. Le autorità hanno dichiarato l’allerta arancione e il centro emergenze COER sta intervenendo per proteggere le abitazioni e valutare i danni.