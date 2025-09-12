Forum Fraternità, al via la due giorni di confronti

00:01:38 min
|
54 minuti fa

No alla guerra, sì alla pace in un pianeta segnato da conflitti e divisioni. Il Pontefice si rivolge così nell'udienza ai partecipanti al Forum sulla fraternità nella capitale, esortandoli ad individuare percorsi locali ed internazionali che sviluppino nuove forme di carità sociale, di alleanza tra saperi e di solidarietà tra le generazioni. Le parole in udienza precedono i tavoli tematici. Al centro il focus sull'informazione disarmata, come l'ha definita il Pontefice. Una ricerca che deve partire dal singolo, come sottolinea il cardinale Gambetti. "In quest'epoca un'attenzione particolare ci vuole, credo, proprio alla propria interiorità, alla propria coscienza, per poter essere almeno un po' liberi di scegliere chi si vuole essere e che cosa si vuole dire". Un segnale importante per padre Enzo Fortunato, che chiarisce le direttrici entro le quali si deve muovere una comunicazione di pace. "Penso, porre al centro tre grandi orizzonti che Papa Leone sta incoraggiando a vivere concretamente. La verità nell'informazione, perché molte volte è ferita. Il rispetto della dignità delle persone, molte volte calpestata, e noi sappiamo che si arriva poi a gesti estremi quando le persone sono deboli. Ed infine la libertà, che dovrebbe essere, credo, la bandiera di ogni Stato". Un mosaico di voci al tavolo, con direttori e giornalisti, che testimonia una ricerca di verità e universalità, in primis nella parola. .

ERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-UsaERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-Usa
mondo
Condanna Bolsonaro, pena di 27 anni per tento golpe
00:02:06 min
| 1 ora fa
pubblicità
Principe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feritiPrincipe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feriti
mondo
Il principe Harry arriva a Kiev su invito governo ucraino
00:01:00 min
| 2 ore fa
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid IsraeleGaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
mondo
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! ESTR GOVERNATORE UTAH COXERROR! ESTR GOVERNATORE UTAH COX
mondo
Omicidio Kirk, governatore Utah: "Preso il killer"
00:00:46 min
| 1 ora fa
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
mondo
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
00:00:13 min
| 4 ore fa
Quali sono le armi che l'Italia vende a IsraeleQuali sono le armi che l'Italia vende a Israele
mondo
Quali sono le armi che l'Italia vende a Israele
00:02:38 min
| 4 ore fa
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
mondo
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
00:00:32 min
| 4 ore fa
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel BalticoRussia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
mondo
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
00:01:00 min
| 4 ore fa
Droni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamoDroni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamo
mondo
Droni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamo
00:19:53 min
| 5 ore fa
Proteste in Ecuador, scontri con la polizia a QuitoProteste in Ecuador, scontri con la polizia a Quito
mondo
Proteste in Ecuador, scontri con la polizia a Quito
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! Brasile, Usa promettono reazione dopo dura condanna BolsonaroERROR! Brasile, Usa promettono reazione dopo dura condanna Bolsonaro
mondo
Usa promettono reazione dopo dura condanna Bolsonaro
00:02:06 min
| 6 ore fa
Omicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello UtaOmicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello Uta
mondo
Omicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello Utah
00:01:25 min
| 7 ore fa
ERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-UsaERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-Usa
mondo
Condanna Bolsonaro, pena di 27 anni per tento golpe
00:02:06 min
| 1 ora fa
Principe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feritiPrincipe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feriti
mondo
Il principe Harry arriva a Kiev su invito governo ucraino
00:01:00 min
| 2 ore fa
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid IsraeleGaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
mondo
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! ESTR GOVERNATORE UTAH COXERROR! ESTR GOVERNATORE UTAH COX
mondo
Omicidio Kirk, governatore Utah: "Preso il killer"
00:00:46 min
| 1 ora fa
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
mondo
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
00:00:13 min
| 4 ore fa
Quali sono le armi che l'Italia vende a IsraeleQuali sono le armi che l'Italia vende a Israele
mondo
Quali sono le armi che l'Italia vende a Israele
00:02:38 min
| 4 ore fa
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
mondo
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
00:00:32 min
| 4 ore fa
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel BalticoRussia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
mondo
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
00:01:00 min
| 4 ore fa
Droni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamoDroni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamo
mondo
Droni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamo
00:19:53 min
| 5 ore fa
Proteste in Ecuador, scontri con la polizia a QuitoProteste in Ecuador, scontri con la polizia a Quito
mondo
Proteste in Ecuador, scontri con la polizia a Quito
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! Brasile, Usa promettono reazione dopo dura condanna BolsonaroERROR! Brasile, Usa promettono reazione dopo dura condanna Bolsonaro
mondo
Usa promettono reazione dopo dura condanna Bolsonaro
00:02:06 min
| 6 ore fa
Omicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello UtaOmicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello Uta
mondo
Omicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello Utah
00:01:25 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità