Forum Fraternità, al via la due giorni di confronti

No alla guerra, sì alla pace in un pianeta segnato da conflitti e divisioni. Il Pontefice si rivolge così nell'udienza ai partecipanti al Forum sulla fraternità nella capitale, esortandoli ad individuare percorsi locali ed internazionali che sviluppino nuove forme di carità sociale, di alleanza tra saperi e di solidarietà tra le generazioni. Le parole in udienza precedono i tavoli tematici. Al centro il focus sull'informazione disarmata, come l'ha definita il Pontefice. Una ricerca che deve partire dal singolo, come sottolinea il cardinale Gambetti. "In quest'epoca un'attenzione particolare ci vuole, credo, proprio alla propria interiorità, alla propria coscienza, per poter essere almeno un po' liberi di scegliere chi si vuole essere e che cosa si vuole dire". Un segnale importante per padre Enzo Fortunato, che chiarisce le direttrici entro le quali si deve muovere una comunicazione di pace. "Penso, porre al centro tre grandi orizzonti che Papa Leone sta incoraggiando a vivere concretamente. La verità nell'informazione, perché molte volte è ferita. Il rispetto della dignità delle persone, molte volte calpestata, e noi sappiamo che si arriva poi a gesti estremi quando le persone sono deboli. Ed infine la libertà, che dovrebbe essere, credo, la bandiera di ogni Stato". Un mosaico di voci al tavolo, con direttori e giornalisti, che testimonia una ricerca di verità e universalità, in primis nella parola. .