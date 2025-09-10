Chiudi Menu
News
Mondo
Francia, allarme per le proteste di "Blocchiamo tutto"
00:01:02 min
|
26 minuti fa
È caos in Francia per le manifestazioni del movimento di protesta cittadina “Blocchiamo tutto” .
mondo
Von der Leyen: l'Europa è in lotta, costruiremo un muro di droni con Kiev
00:25:12 min
| 6 minuti fa
mondo
Crisi in Francia, in piazza il corteo 'blocchiamo tutto'
00:14:13 min
| 9 minuti fa
mondo
Dazi, von der Leyen: accordo garantisce stabilità senza caos
00:00:45 min
| 1 ora fa
mondo
Secondo attacco con drone ad altra nave umanitaria Flotilla
00:00:52 min
| 1 ora fa
mondo
Voli dopo i droni russi violano lo spazio aereo polacco
00:01:01 min
| 1 ora fa
mondo
Washington, manifestanti pro-Palestina: “Trump come Hitler”
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Von der Leyen: sospendere sostegno bilaterale con Israele
00:00:50 min
| 2 ore fa
mondo
Polonia, violato spazio aereo: abbattuti droni russi
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Von der Leyen: "A Gaza atrocità inaccettabili"
00:00:44 min
| 2 ore fa
mondo
Von der Leyen: "Europa deve difendere sue democrazie"
00:00:49 min
| 2 ore fa
mondo
Sumud Flotilla: "Altra barca colpita da sospetto raid drone"
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Attacco Qatar, Trump: iniziativa di Netanyahu, non mia
00:01:49 min
| 5 ore fa
