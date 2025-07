Francia, Bayrou propone abolizione di due festività per risanare bilancio

È un piano che è la virtù del coraggio, dell'audacia e della lucidità. Emmanuel Macron rivendica con forza il progetto per risanare i conti pubblici che il suo premier François Bayrou, ha presentato alla Francia in vista della manovra finanziaria del 2026, ottenendo come risultato il compattamento di estrema destra socialisti e della sinistra se La France insoumise contro la sua proposta. Non un inedito, ma è certo che a cavalcare l'onda della protesta, Marine Le Pen abbia bruciato i tempi. se Bayrou non rivede il suo piano, lo sfiduceremo. È l'avvertimento lanciato dal capogruppo del Resemblemant Nationale. Si tratta di un piano brutale e inaccettabile. Le fa dunque eco il capogruppo del Partito Socialista Boris Vallaud, mentre il principale sindacato di Francia invita tutti i lavoratori e le lavoratrici alla mobilitazione dopo gli annunci del premier. Annunci che nel dettaglio prevedono 44 miliardi di risparmi attraverso il congelamento delle spese dello Stato, a cominciare dalle prestazioni sociali. dalle pensioni, che non verranno adeguate all'inflazione, ma rimarranno a livello del 2025. Siamo ad un momento critico della nostra storia, afferma Bayrou, in riferimento ad un debito francese che ormai sfiora il 114% del PIL, il terzo più pesante della zona Euro dopo Grecia e Italia. E tra i punti più controversi c'è anche la proposta dell'esecutivo di sopprimere due giorni di festività il lunedì di Pasqua e l'otto maggio, data in cui la Francia celebra la vittoria sulla Germania nazista. È l'idea sulla quale lo shock non solo politico, ma anche sociale appare più evidente, un progetto che Bayrou sa per sua stessa ammissione essere alla mercé delle opposizioni e iniziare da Rassemblement Nationale, che ha già fatto cadere il governo dell'ex premier Michel Barnier, ma che afferma di voler continuare a sostenere, a prescindere dai rischi. .