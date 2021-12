La città francese di Chalons-en-Champagne ha lanciato una campagna per incentivare i padroni dei cani a raccogliere gli escrementi dei loro animali. False banconote da 10 euro sono state lasciate per le strade della città, su un lato della banconta si legge "se ti sei fermato per raccogliere questa banconota, ti puoi fermare anche per raccogliere quello che fa il tuo cane". Credit: City of Chalons-en-Champagne via Storyful.