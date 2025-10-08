Francia, Macron dovrà nominare un nuovo primo ministro

48 ore, questo è il lasso di tempo in cui il presidente francese Emmanuel Macron potrebbe nominare un nuovo primo ministro, secondo il premier dimissionario Sebastien Lecornu. Dopo aver dato le dimissioni lunedì ed essere stato incaricato da Macron di portare a termine due giorni di consultazioni parlamentari, Lecornu si è intrattenuto con il Presidente. All'Eliseo il premier uscente ha confermato che la maggior parte delle forze politiche sono contrarie ad uno scioglimento del Parlamento, mentre si sono dette favorevoli ad un accordo per dotare la Francia di una legge di bilancio prima della fine dell'anno. In diretta alla televisione francese Lecornu conferma quindi che non è il momento del ritorno alle urne né delle dimissioni del Presidente francese. Ora la palla passa a Macron che dovrà nominare un nuovo primo ministro, secondo alcuni rumors derivato dai ranghi della sinistra parlamentare. Se l'identità del nuovo premier resta ancora sconosciuta, Lecornu mette a tacere le voci che lo rivedrebbero a Matignon e assicura che la sua missione è finita. .