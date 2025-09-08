Francia, perché si parla di una crisi di tipo "italiano"

Molti osservatori parlano di una crisi di tipo italiano per descrivere quello che sta succedendo in Francia in questi mesi, in estrema sintesi e facendo le dovute differenze, quattro primi ministri bruciati in meno di due anni, paralisi dell'attività parlamentare e sfiducia dei mercati finanziari internazionali. Un nodo dalle spire interconnesse che col passare dei mesi si aggroviglia rendendo il futuro del paese incerto più che mai. Il rendimento dei titoli decennali francesi viaggia ormai stabilmente a quote molto vicine a quelle italiane e non succedeva da vent'anni. Del resto il debito pubblico francese, alimentato dal continuo disavanzo, che nel 2024 è stato del 5,8%, racconta di come da anni, al di là delle Alpi, si viva e si spenda al di sopra delle possibilità. Uno scenario molto simile a quello che qui da noi si vide nel 2011 alla fine del Governo Berlusconi. Ci servì allora la cura Mario Monti. Ricordate? Ecco il problema che spiega la paralisi politica francese, il taglio da quasi 44 miliardi di euro previsto, non a caso, dalla finanziaria lacrime e sangue del Governo Bayrou. Tradotto meno soldi da spendere, meno tutele del lavoro, trasformazione radicale del modello sociale. Insomma un suicidio politico che nessun partito vuole intestarsi, tanto più in un Parlamento diviso in tre blocchi equivalenti, in cui si fatica a trovare una maggioranza. Per adesso almeno. Secondo i sondaggi, il 53% degli elettori pensa che il cordone sanitario steso finora contro il movimento di estrema destra di Marine Le Pen non abbia più ragione di essere. Intanto anche in Francia, in queste settimane, si sente parlare della possibilità di un cosiddetto governo tecnico, altra specialità italiana. Gli ultimi sondaggi indicano il 39% degli elettori favorevoli. Certo, i francesi, con la loro perenne nostalgia di grandeur, non sono gli italiani e così il 10 settembre è già giorno di manifestazioni in 60 città. Lo slogan: blocchiamo tutto. .

Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou e i video rubati onlineTimeline, il voto di fiducia al governo Bayrou e i video rubati online
Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou e i video rubati online
Nepal, proteste per la chiusura dei social: morti e feriti
Australia, ergastolo per donna che ha avvelenato ex suoceri
Attentato a Gerusalemme, almeno 6 morti: aggressori uccisi
Albania, scoperta camera funeraria dell'Impero Romano
Messico, corso di autodifesa per donne a Città del MessicoMessico, corso di autodifesa per donne a Città del Messico
Messico, corso di autodifesa per donne a Città del Messico
Global Sumud Flotilla arrivata alle porte di Tunisi
ERROR! Shekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosiERROR! Shekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosi
Shekerinska (Nato): Putin non vuole pace
Cuba, le celebrazioni a L’Avana per la Vergine di ReglaCuba, le celebrazioni a L’Avana per la Vergine di Regla
Cuba, le celebrazioni a L’Avana per la Vergine di Regla
Ucraina sotto attacco. Trump convoca leader ue per nuove sanzioniUcraina sotto attacco. Trump convoca leader ue per nuove sanzioni
Ucraina, Trump convoca leader Ue per nuove sanzioni
California, oltre 50 cani a Del Mar per la gara di surfCalifornia, oltre 50 cani a Del Mar per la gara di surf
California, oltre 50 cani a Del Mar per la gara di surf
Lo spettacolo dell’eclissi totale di Luna nel mondoLo spettacolo dell’eclissi totale di Luna nel mondo
Lo spettacolo dell’eclissi totale di Luna nel mondo
