Francia, proteste Blocchiamo tutto. Si insedia Lecornu

Migliaia in piazza in diverse città francesi al grido "Blocchiamo tutto" e forti momenti di tensione. Centinaia gli arresti, 800000 gli agenti schierati, lacrimogeni davanti ad alcuni licei parigini, auto incendiate e scontri a Rennes, Nantes, Lione e Tolosa, blocchi stradali ovunque. La giornata di protesta è stata indetta sui Social dal Movimento Bloquons Tout, un movimento imprevedibile erede del Les Jaunes, ancora non ben strutturato e dai contorni indefiniti, composto da anime e realtà diverse unite dall'antimacronismo e dalla rabbia sociale. Una galassia che rappresenta ancora un'incognita ma che desta preoccupazione in un Paese abituato a ondate di proteste agguerrite che non fanno sconti al governo. Governo mai tanto in difficoltà. Nelle sedi istituzionali va in scena la successione a Palazzo Matignon. il neo Primo Ministro Sébastien Lecornu si è insediato ufficialmente dopo il passaggio di consegne con il suo predecessore François Bayrou. Le parole rivolte al popolo francese suonano come una promessa. "Porremo fine a questa discrepanza tra la situazione politica e ciò che i nostri concittadini si aspettano legittimamente nella loro vita quotidiana. Questo richiederà un cambiamento, avremo bisogno di rotture non solo nella forma Non solo nel metodo, rotture nella sostanza". Un fitto programma di incontri con i Leader delle forze politiche assegnato il primo giorno da Premier. La missione affidata da Emmanuel Macron al fedelissimo Lecornu è negoziare, mediare e trovare soluzioni per ampliare la Maggioranza. Primo obiettivo è cercare gli accordi necessari per la finanziaria 2026. Settimo Premier nei due mandati di Macron, quinto negli ultimi anni Lecornu dovrà riuscire dove Bayrou ha fallito, rendere governabile un Paese che non ha una Maggioranza chiara, sopravvivere davanti a un'Assemblea Nazionale frammentata e agguerrita. Lecornu dovrà se vuole arrivare a formare il suo governo, creare intese puntando alla non sfiducia di almeno una delle ali estreme, le stesse che con Beyrou sono state molto chiare. "Vogliamo tornare al voto". . .

