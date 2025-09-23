Francia riconosce stato Palestina, Macron: unica soluzione

Anche la Francia batte un colpo, Parigi, come previsto riconosce lo stato della Palestina in occasione della conferenza ONU per la soluzione dei due Stati. Non c'è altra soluzione, sostiene Macron, per i palestinesi è un diritto, aggiunge il segretario generale ONU. Poche ore prima l'analoga decisione di Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo. Una mossa per lo più simbolica, ma che dal punto di vista diplomatico accresce la pressione sul governo Netanyahu, non a caso durissimo nel condannare la scelta. A questo punto gli Stati Uniti restano l'unico membro permanente del Consiglio di sicurezza ONU a non riconoscere lo Stato palestinese. Da Parigi e Londra un premio ad Hamas commenta la Casa Bianca. D. Trump è volato a New York per partecipare all'ottantesima assemblea generale ONU. Nelle prossime ore, il vertice con i leader di diversi paesi arabi e musulmani, ai quali Trump dovrebbe presentare la propria ricetta per una pace a Gaza, sollecitandone il contributo. In agenda anche gli incontri a quattrocchi con i leader di Ucraina, Unione Europea e Argentina, non privo di incognita il faccia a faccia tra il presidente americano e il segretario generale dell'ONU Guterres. Nel discorso in assemblea che la Casa Bianca annuncia come di grande impatto, il presidente intende infatti stigmatizzare quelle che sono ai suoi occhi, le colpe delle istituzioni multilaterali globaliste, le chiama la Casa Bianca. Dopo aver imposto sanzioni mirate a giudici e procuratori, Washington starebbe valutando di colpire l'intera Corte penale internazionale. Secondo Reuters si tratterebbe di una ritorsione per le indagini su presunti crimini di guerra israeliani. .