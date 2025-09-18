Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza

Alla fine forse resta sempre questo: la cronaca degli scontri tra polizia e manifestanti. Le violenze, per ora non gravissime, vedono le forze dell'ordine caricare i gruppi vestiti di nero che davano il via ad azioni di protesta violenta. E poi le polemiche su chi abbia acceso la miccia. Parigi, dove sono state girate le immagini che vediamo, Rennes, e poi Lione, decine di arresti. I motivi del malcontento sono profondi. La nuova manovra finanziaria non è solo vissuta come un provvedimento oneroso che vede i risparmi tra i 43 e i 44 miliardi di euro, ma anche ingiusta nella distribuzione dei sacrifici: tagli pesanti alla sanità, alle pensioni, al lavoro pubblico. Un terzo dei dipendenti dello Stato che andranno in pensione non sarà sostituito. Nessun taglio, anzi incremento invece, alla spesa militare. Soprattutto vedendo i cartelli si intuisce la sensazione di una profonda ingiustizia sociale, nonostante il contributo di solidarietà straordinario per i redditi più alti. Lo conferma Isabelle. A dare voce a tutti i manifestanti è Sophie Binet, segretario dell'UGT, il più potente sindacato dei lavoratori francesi. Il messaggio è chiaro: i manifestanti interpretano il cambio di premier come una pura operazione cosmetica che nulla cambia rispetto alla sostanza e promettono battaglia. La domanda che resta sospesa però è: quale seguito effettivo abbiano queste proteste. Secondo l'UGT 1 milione di persone è sceso in piazza, secondo il Ministero dell'Interno, invece, meno dell'11% dei dipendenti pubblici statali ha osservato lo sciopero. Anche questa una battaglia inevitabile. .

