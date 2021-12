Francia, valanga invade galleria sui Pirenei

La neve si accumula all'ingresso di una galleria sui Pirenei, nel video ripreso da Personnaud Lilou, nei pressi di Le Pont du Moudang. Mentre stavano attraversando in auto la galleria hanno visto l'uscita improvvisamente riempirsi di neve a causa della slavina. Hanno deciso di innestare la retromarcia e di uscire dall'altro lato. Secondo Meteo France in questi giorni, a causa delle recenti nevicate, il rischio di valanghe su Pirenei ha raggiunto livelli inusuali. Credit: Personnaud Lilou via Storyful.