Al funerale di Papa Francesco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto da applausi mentre usciva dalla Basilica di San Pietro per raggiungere il suo posto in piazza. Poco prima, Zelensky aveva avuto un incontro privato con Donald Trump per discutere della pace in Ucraina. L'incontro è stato definito "molto produttivo" dalla Casa Bianca .