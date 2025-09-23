Funerali Kirk, Trump accusa la sinistra radicale, la vedova perdona

00:20:32 min
|
1 ora fa
Filippine, tifone Ragasa: affonda barca, morti e dispersiFilippine, tifone Ragasa: affonda barca, morti e dispersi
mondo
Filippine, tifone Ragasa: affonda barca, morti e dispersi
00:00:31 min
| 53 minuti fa
Guerra Russia-Ucraina, attacco a Odessa: morta una donnaGuerra Russia-Ucraina, attacco a Odessa: morta una donna
mondo
Guerra Russia-Ucraina, attacco a Odessa: morta una donna
00:00:36 min
| 1 ora fa
Ecuador, proteste violente contro taglio ai sussidi del dieselEcuador, proteste violente contro taglio ai sussidi del diesel
mondo
Ecuador, proteste violente contro taglio sussidi del diesel
00:01:00 min
| 1 ora fa
Filippine, tifone Ragasa allaga città a nord di ManilaFilippine, tifone Ragasa allaga città a nord di Manila
mondo
Filippine, tifone Ragasa allaga città a nord di Manila
00:01:00 min
| 1 ora fa
Vertice Onu, Francia riconosce lo Stato della PalestinaVertice Onu, Francia riconosce lo Stato della Palestina
mondo
Vertice Onu, Francia riconosce lo Stato della Palestina
00:01:00 min
| 1 ora fa
Trump: no paracetamolo alle donne incinte, causa autismoTrump: no paracetamolo alle donne incinte, causa autismo
mondo
Trump: no paracetamolo alle donne incinte, causa autismo
00:01:41 min
| 5 ore fa
Francia riconosce stato Palestina, Macron: unica soluzioneFrancia riconosce stato Palestina, Macron: unica soluzione
mondo
Francia riconosce stato Palestina, Macron: unica soluzione
00:02:01 min
| 5 ore fa
Autismo, Trump: donne in gravidanza non usino farmaco TylenolAutismo, Trump: donne in gravidanza non usino farmaco Tylenol
mondo
Autismo, Trump: donne in gravidanza non usino farmaco Tylenol
00:00:35 min
| 5 ore fa
Macron annuncia il riconoscimento della PalestinaMacron annuncia il riconoscimento della Palestina
mondo
Macron annuncia il riconoscimento della Palestina
00:00:24 min
| 5 ore fa
Nato, aerei italiani in Estonia decollati sette volte da agostoNato, aerei italiani in Estonia decollati sette volte da agosto
mondo
Nato, aerei italiani in Estonia decollati sette volte da agosto
00:01:42 min
| 5 ore fa
Autismo, Trump: donne in gravidanza non usino farmaco TylenolAutismo, Trump: donne in gravidanza non usino farmaco Tylenol
mondo
Autismo, Trump: donne in gravidanza non usino farmaco Tylenol
00:00:35 min
| 13 ore fa
ERROR! Medioriente, Tajani all'Onu: stato palestina, non è il momentoERROR! Medioriente, Tajani all'Onu: stato palestina, non è il momento
mondo
Medioriente, Tajani: Stato Palestina, non è il momento
00:01:29 min
| 13 ore fa
