Funerali Papa Francesco, fedeli in fila ai varchi dall’alba

A tre ore dai funerali di Papa Francesco, i varchi delle vie laterali - aperti già dalle 5,30 - sono stati presi d’assalto. Tra le centinaia di persone in fila, tanti i preti e le suore, i cittadini di tutte le età ma soprattutto tantissimi i ragazzi, affluiti in decine di migliaia nella capitale per il Giubileo degli adolescenti e determinati a non mancare il loro appuntamento con la storia. Rigidissime le misure di sicurezza: uomini e donne delle forze dell'ordine ovunque, blindata la piazza dove tra non molto siederanno i 'grandi' del mondo, Trump in testa.