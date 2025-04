Tutto pronto per i funerali di Papa Francesco. Piazza San Pietro ha iniziato a riempirsi: centinaia di fedeli sono in fila dalla notte per l'ultimo saluto al pontefice. Sono attese 200mila persone. Già pronta la macchina della sicurezza, considerato il grande afflusso di persone attese ma anche la presenza di Capi di Stato e teste coronate arrivate da tutto il mondo.