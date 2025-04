Funerali Papa Francesco, presenti e assenti tra i leader

Molti leader internazionali presenti ai funerali di sabato mattina, di Papa Francesco, internazionali e nazionali, ci saranno i vertici delle istituzioni italiane, a partire dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che è stato anche, tra i primi a visitare la salma di Papa Francesco, a Santa Marta e poi la Presidente del Consiglio Meloni che ha ricordato anche il rapporto personale con il Papa. Guardando all'estero arriverà, dagli Stati Uniti il Presidente Donald Trump, lui e la First Lady Melania saranno presenti, lo ha annunciato con un post sul social Truth dicendo non vediamo l'ora di essere presenti e poi ancora presente anche il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, ricordiamo insomma, l'impegno del Papa, proprio per la pace in Ucraina. Dall'estero anche leader che arriveranno dal Sud America, Papa Francesco, primo Papa sudamericano primo Papa argentino, ci sarà il presidente argentino Javier Milei, tra i due, tra l'altro ricordiamo un rapporto altalenante durante, la sua campagna elettorale nel 2023 Milei aveva insomma insultato e criticato molto Papa Francesco, poi in realtà una riconciliazione con una visita di Milei nel 2024. Presente anche il cugino, diciamo così in qualche modo sudamericano Lula dal Brasile. Guardando ai leader europei, Emmanuel Macron dalla Francia che ha accorciato una visita istituzionale all'estero per poter essere presente, anche il primo Ministro britannico Keir Starmer ci sarà, così come il Cancelliere uscente tedesco Olaf Scholz che accompagnerà il Presidente Steinmeier. Non ci sarà invece il cancelliere che deve ancora, um entrare in carica Merz. Guardiamo all'Unione Europea ci saranno tutte, tutti i vertici delle istituzioni europee, Ursula Von Der Leyen, Metzola e Antonio Costa e poi ancora anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres. Presenti anche diversi esponenti di famiglie reali europee come Re Felipe e la regina Letizia di Spagna,, non ci sarà il Primo Ministro spagnolo Sanchez, ma una folta delegazione del governo spagnolo sarà presente, presenti anche i reali del Belgio, così come quelli della Spagna. Ci sarà il principe William dal Regno Unito in sostituzione di Re Carlo Terzo, che invece sarà assente. Ricordiamo che due settimane fa Re Carlo aveva visitato in Italia proprio lo stesso Papa Francesco, si erano visti. Assenti, grandi assenti, Vladimir Putin, non è chiaro, se e chi farà parte di una possibile delegazione russa al funerale, non è chiara la presenza nemmeno del Ministro degli Esteri Lavrov. Assente anche, Benjamin Netanyahu da sottolineiamo insomma i rapporti tesi con la, sia stata tolta la dichiarazione di condoglianze proprio del ministero degli Esteri israeliano, e ci dovrebbe essere una delegazione israeliana forse guidata dall'ambasciatore israeliano, nella Santa Sede. Chiudo con una presenza in dubbio che è quella cinese, lo vedete Xi Jinping, non lui magari, ma forse una delegazione cinese, ma in realtà al momento non si sa se saranno presenti. .