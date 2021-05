Se siamo stati capaci di resistere insieme a questa pandemia, perché da 71 anni abbiamo costruito una cosa che non era per niente scontata, non era un'evidenza e abbiamo saputo resistere tramite il nostro modello di protezione sociale, tramite un'Europa della solidarietà e che è il frutto di un modello nel contempo produttivo e sociale, un'Europa che ha concorrenza, che ha produzione, che ha forza economica sì ma che ha sempre anche pensato alla solidarietà, alle solidarietà dall'inizio, solidarietà regionale, territoriale, solidarietà nella nostra società tramite politiche ambiziose.