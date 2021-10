G20, Biden: proteggeremo clima e posti lavoro insieme

Per quanto riguarda gli accordi tariffari con l'Unione Europea, beh questi accordi ci permetteranno di far pagare prodotti e servizi meno agli americani. Tutto questo avrà un impatto anche a livello di posti di lavoro, non solamente negli Stati Uniti. Ricordiamoci anche che questi accordi dimostrano anche quanto forte è il nostro potere diplomatico. Possiamo quindi rifiutare una falsa idea quella di poter far crescere le nostre economie e di dare assistenza e supporto ai nostri lavoratori senza risolvere i problemi di cambiamento climatico. Possiamo fare tutte queste cose. Possiamo fare di più per i lavoratori americani che sono parte fondamentale alla soluzione della crisi climatica.