G20 Roma, il trionfo del made in Italy

Gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Roma per questo primo vertice in presenza dei Capi di Stato e di Governo dall'inizio della pandemia. Quale occasione migliore dunque per l'Italia di mostrano l'eccellenza del territorio. Abbandonati quasi del tutto i collegamenti da remoto Leader, Ministri e rispettivi consorti stanno apprezzando quanto di meglio l'Italia ha da offrire. Una passeggiata al Colosseo e ai Fori Imperiali, una visita alla Cappella Sistina, ai Musei Capitolini, alla Fontana di Trevi, ma non solo. Protagonista di questo G20 e anche il Made in Italy. Tutto è curato nei minimi dettagli a partire dai trasferimenti. A disposizione dei Capi di Stato e di Governo una flotta di 40 vetture Maserati e così nelle strade blindatissime della Capitale circolano l'ammiraglia quattroporte, la berlina sportiva Ghibli e il SUV Levante. Tra un incontro e l'altro poi ad allietare gli ospiti ci pensano le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese: le bollicine Ferrari, i vini delle Tenute Lunelli e la Cedrata Tassoni che accompagneranno i vari brindisi ufficiali nel corso dei 2 giorni. Per la cena al Quirinale il menù offerto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è un omaggio alla cucina mediterranea. Salmone marinato all'aneto come antipasto, risotto alla zucca e poi filetti di spigola con verdure della tenuta presidenziale di Castel Porziano, sono alcune delle portate previste. Del resto in un 2021 di vittorie per l'Italia non può mancare anche il trionfo del Made in Italy.