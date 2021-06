G7, Biden e Johnson divisi su Nord Irlanda. VIDEO

Una nuova Carta Atlantica, sulla falsariga di quella siglata 80 anni fa da Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, per ribadire che quella tra Usa e Regno Unito è e resta una relazione speciale. C'è questo alla base del faccia a faccia che il Presidente americano Joe Biden e il Premier britannico Boris Johnson hanno avuto alla vigilia del G7 in Cornovaglia, il primo in presenza dallo scoppio della pandemia. E se 80 anni fa la sfida era quella di superare la catastrofe del secondo conflitto mondiale, adesso si punta a ricostruire meglio dopo il Covid-19. Per sconfiggere la pandemia bisogna aumentare di molto la produzione dei vaccini e la loro distribuzione nei Paesi più poveri. A loro Biden ha promesso di destinare 500 milioni di dosi entro la fine del 2022, termine massimo anche per Johnson per vaccinare tutta la popolazione mondiale. "Gli Stati Uniti acquisteranno mezzo miliardo di dosi di vaccino Pfizer contro il Covid per donarle a circa 100 Paesi che sono bisognosi o che hanno un basso reddito. Questo è davvero un passo storico". Il mondo non è più certo quello di 80 anni fa ma i principi e i valori, quelli democratici, sono sempre gli stessi e vanno protetti. Ma se di fronte alla minaccia rappresentata da Mosca e Pechino i due leader appaiono perfettamente in sintonia, lo stesso non si può dire quando si tocca il nervo, ancora scoperto, della Brexit. Stando a indiscrezioni raccolte dal Times, già alla vigilia dell'incontro l'amministrazione americana avrebbe fatto recapitare una formale reprimenda al numero 10 di Downing Street. Biden, orgoglioso delle sue origini irlandesi, attribuirebbe proprio a Johnson la responsabilità delle tensioni crescenti in Irlanda del Nord. Indiscrezioni che però Johnson, alla fine di un'ora e venti di incontro, liquida così: "l'America, gli Stati Uniti, Washington, il Regno Unito e l'Unione Europea hanno una cosa che tutti assolutamente vogliamo fare e cioè mantenere gli accordi del Venerdì Santo.