G7, su Cina prevale la linea europea. VIDEO

Alla fine ha prevalso la linea europea, la Cina va sì condannata per la costante violazione dei diritti umani e civili, per il trattamento disumano che riserva alla minoranza Uigura. Va sì bloccata per la sua concorrenza sleale sul fronte commerciale, ma Pechino deve essere anche considerato un alleato imprescindibile nella lotta al cambiamento climatico. Il G7 non è un club ostile alla Cina, spiega Emmanuel Macron, e sulla stessa linea sono Draghi e Merkel. Proprio al cambiamento climatico è stata dedicata l'ultima giornata di lavori e ora la parola passa al G20 e soprattutto a COP26, sempre nel Regno Unito. Alla fine il modo migliore per contrastare il colosso cinese è usare il Soft power, specie nei paesi più poveri. Da qui la decisione di finanziare con 40mila miliardi un piano globale per le infrastrutture. Prima della sua tappa a Bruxelles, Biden ha ancora una volta ribadito che l'America è tornata alla guida delle più forti democrazie del mondo, in un approccio multilateralista. E quando ormai mancano meno di 48 ore all'incontro di Ginevra con il presidente Vladimir Putin si esprime così: Per tutti e sette la prima sfida da vincere e quella contro la pandemia, con un miliardo di dosi di vaccino extra promessi ai paesi più poveri entro il 2022, con una ricostruzione che si dimostri alla prova dei fatti equa, inclusiva e verde. "Il padrone di casa Boris Johnson ha tenuto la propria conferenza stampa negli stessi minuti in cui giocava la nazionale inglese. L'Inghilterra ha vinto ma Johnson non può esultare. Su questo G7 infatti si sono ancora una volta addensate le nubi della Brexit e della pandemia, con i contagi in risalita. Appare sempre più evidente che la roadmap verso la libertà non si concluderà il 21 di giugno.".