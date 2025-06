G7, Zelensky: "Attacchi russi massicci anche sui civili"

Ed è stato un attacco molto massiccio anche su infrastrutture civili, su abitazioni private. Per adesso non abbiamo tutte le informazioni, ma al momento ci sono oltre centinaia di feriti e almeno 12 morti. È una enorme tragedia e per noi, noi abbiamo bisogno del sostegno di tutti i nostri alleati e quindi la ringrazio per questo pacchetto di aiuti, per il sostegno ai nostri soldati che devono restare forti finché la Russia non sarà pronta ai negoziati di pace. Siamo pronti, noi siamo pronti ad un cessate il fuoco incondizionato. Credo che sia molto importante, ma abbiamo bisogno di mettere pressione sulla Russia e ringrazio il Primo Ministro per le ulteriori sanzioni". .