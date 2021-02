Galli a Sky Tg24: il sistema a colori non ha funzionato

Il sistema a colori non ce l' ha fatta evidentemente, io sarei molto di più in questo momento, e credo che sia un'opinione molto condivisa, di identificare i luoghi maggiormente colpiti, soprattutto da varianti, chiudere per un periodo più o meno breve, non si tratta di mesi, si tratta di una, due settimane quei luoghi, vaccinare a tappeto in quei luoghi, dopo aver anche sempre a tappeto fatto il test per vedere in che condizioni sono i cittadini di quei luoghi e possibilmente farei un lavoro simile geograficamente attorno ai luoghi maggiormente colpiti.